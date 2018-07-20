Его довели до самоубийства: военные рассказали подробности гибели призывника в Еланском гарнизоне

Военный следственный отдел СК РФ по Еланскому гарнизону поделился подробностями гибели призывника в учебном центре. Артем Пахотин погиб 19 апреля 2018 года. Его тело с огнестрельными ранениями головы обнаружили в 10:40 утра на полигоне военной части, на участке приведения оружия к бою из БМП.

После ЧП следователям удалось выяснить, что в учебном центре практиковались неуставные отношения. Было установлено как минимум десять таких эпизодов, причем Артем был не единственным, кому приходилось терпеть унижения и побои. В ЦВО назвали имена тех, кто занимался произволом в казармах: это сержанты Амержанов Мурат и Загибалов Алексей, а также рядовые Саграев Арман и Абакиров Нурбек.

«В отношении указанных военнослужащих возбуждено четыре уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство путем требования передачи чужого имущества группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов), п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство путем требования передачи чужого имущества, сопряженное с применением насилия), п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия), ч. 2 ст. 336 УК РФ (оскорбление начальником подчиненного в связи с исполнением обязанностей военной службы). Все дела объединены в одно производство», — рассказали в военном следственном отделе.

Из всех подозреваемых под арест отправили только сержанта Мурата Амержанова. С остальных фигурантов дела взяли обязательства о явке. Следователи отметили, что им удалось собрать обширную доказательную базу. С момента возбуждения уголовного дела прошло более 350 следственных действий.

По этому делу в настоящее время назначено еще девять судебных экспертиз. Следствие продолжается.