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В Прикамье осудят грабителей, из-за которых умерла связанная ими женщина
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В Прикамье осудят грабителей, из-за которых умерла связанная ими женщина 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Прикамье перед судом предстанут два 33-летних жителя Костромской области, по вине которых мучительной смертью умерла жительница посёлка Оверята.
Как рассказали в краевом СКР, преступление гастролёры совершили 26 ноября 2017 года.
«В тот день они напали на частный дом в посёлке Оверята. Во время нападения обвиняемые связали руки и ноги хозяйке дома, похитили 2500 рублей и продукты питания. После чего скрылись с места преступления, оставив женщину связанной в доме. В организме потерпевшей, находившейся длительное время связанной, без движения, наступили гемодинамические изменения. В результате чего она умерла», — сообщили в СКР по Пермскому краю.
Следственный отдел по городу Краснокамск завершил расследовании этого уголовного дела.
Жители Костромской области обвиняются в преступлениях по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с мучениями для потерпевшего, применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передали в суд.
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