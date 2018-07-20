В Кирове осудили эксперта, по вине которого упал башенный кран

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК РФ (причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей).

Напомним, что 19 января 2018 года в районе перекрестка улицы Мопра и Октябрьского проспекта башенный кран обрушился на двухэтажный жилой дом.

В результате данного происшествия погиб машинист крана и пострадали двое рабочих. Само здание было частично разрушено. По данному факту следственными органами незамедлительно было возбуждено уголовное дело.

«В ходе следствия и на суде установлено, что осужденный в начале 2017 года провел экспертизу башенного крана, по итогам которой он дал разрешение на его эксплуатацию. Позже, вследствие неправильной запасовки грузового каната, произошло его истирание. При должной внимательности и неукоснительном соблюдении своих должностных обязанностей, осужденный должен был заметить это. Однако, из-за допущенной преступной небрежности, несмотря на данное нарушение, он выдал разрешение на эксплуатацию крана, в результате чего 19 января 2018 года башенный кран упал на жилой дом», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

В ходе следствия и на суде вину в совершении преступления осужденный признал полностью. Следователь СУ СКР по Кировской области провел все необходимые следственные действия, собрал достаточную доказательственную базу, ориентирующую суд на вынесение объективного приговора.

Суд поддержал мнение государственного обвинителя прокуратуры Кировской области и назначил осужденному наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 9 месяцев, а также на 1 год лишил его права заниматься деятельностью по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте.

Приговор не вступил в законную силу.

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