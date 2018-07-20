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За три месяца в рязанских колониях изъяли более 150 сотовых телефонов
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За три месяца в рязанских колониях изъяли более 150 сотовых телефонов 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
За апрель-июнь 2018 года сотрудники рязанского УФСИН изъяли 151 мобильный телефон, из них 120 — при попытке доставки их в колонии. Выявлены и заблокированы 662 сим-карты, сообщает пресс-служба УФСИН России по Рязанской области.
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