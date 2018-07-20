«Роскосмос» обещал сотрудничать с ФСБ в деле о шпионаже на одном из своих предприятий 

«Роскосмос» окажет максимальное содействие сотрудникам ФСБ, проводящим обыски в головном институте компании. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации, пишет ТАСС. Следователи пришли и в офис директора аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Обыски проводят в рамках уголовного дела о возможной передаче западным спецслужбам материалов по гиперзвуковым разработкам. Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что ФСБ узнала о передаче за рубеж секретных данных в этой области.