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«Роскосмос» обещал сотрудничать с ФСБ в деле о шпионаже на одном из своих предприятий
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«Роскосмос» обещал сотрудничать с ФСБ в деле о шпионаже на одном из своих предприятий 

Авторадио 2 часа назад
«Роскосмос» окажет максимальное содействие сотрудникам ФСБ, проводящим обыски в головном институте компании. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации, пишет ТАСС. Следователи пришли и в офис директора аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона. Обыски проводят в рамках уголовного дела о возможной передаче западным спецслужбам материалов по гиперзвуковым разработкам. Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что ФСБ узнала о передаче за рубеж секретных данных в этой области.
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