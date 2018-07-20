В ХМАО строительная компания задолжала работникам более 40 млн рублей 

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты долга по заработной плате перед 416 сотрудниками строительной компании «Монтажное управление № 5» в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"По материалам, поступившим из госинспекции по труду в ХМАО-Югре, следователями Няганского межрайонного следственного отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Невыплата заработной платы», — говорится в сообщении.
По данным следствия, руководство строительной компании в Нягани с марта 2018 года допустило образование долга по зарплате перед 416 работниками предприятия. Сумма задолженности превышает 40 млн рублей. В СК поясняют, что следствием будут приняты меры для погашения долга перед работниками в полном объеме. Руководство регионального управления СК взяло под личный контроль ход расследования уголовного дела.