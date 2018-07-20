В Энгельсе двое подростков сливали бензин с чужой машины

Задержание 18-летних молодых людей произошло в ночное время. Находясь возле дома №48 по улице Маяковского Энгельса Саратовской области, они попытались похитить бензин путем его слива из стоящей возле дома машины. Однако проезжавший в это время патруль ППС заметил подозрительные фигуры. Злоумышленники попытались скрыться, но были задержаны. Похищенный бензин возвращен владельцу.

Суд назначил одному из воришек, ранее уже судимому, наказание в виде 300 часов обязательных работ, второму — 240 часов обязательных работ. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.