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В Энгельсе двое подростков сливали бензин с чужой машины
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В Энгельсе двое подростков сливали бензин с чужой машины 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Задержание 18-летних молодых людей произошло в ночное время. Находясь возле дома №48 по улице Маяковского Энгельса Саратовской области, они попытались похитить бензин путем его слива из стоящей возле дома машины. Однако проезжавший в это время патруль ППС заметил подозрительные фигуры. Злоумышленники попытались скрыться, но были задержаны. Похищенный бензин возвращен владельцу.
Суд назначил одному из воришек, ранее уже судимому, наказание в виде 300 часов обязательных работ, второму — 240 часов обязательных работ. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.
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