Псковского таможенника пытались подкупить за 15 тыс. рублей

Гражданин Российской Федерации , имеющий постоянный вид на жительство в Латвии , попытался дать взятку должностному лицу Псковской таможни.

Как рассказали в пресс-службе Псковской таможни, мужчина предложил заместителю начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля одного из подразделений деньги в размере 15 тысяч рублей в обмен на непроведение таможенного контроля. Сотрудник таможни сообщил о попытке подкупа. В результате удалось зафиксировать факт дачи взятки должностному лицу. Вовлечение должностного лица в коррупционную деятельность пресечено, а взяткодатель изобличен с поличным.