Псковского таможенника пытались подкупить за 15 тыс. рублей 

Гражданин Российской Федерации, имеющий постоянный вид на жительство в Латвии, попытался дать взятку должностному лицу Псковской таможни.
Как рассказали в пресс-службе Псковской таможни, мужчина предложил заместителю начальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля одного из подразделений деньги в размере 15 тысяч рублей в обмен на непроведение таможенного контроля. Сотрудник таможни сообщил о попытке подкупа. В результате удалось зафиксировать факт дачи взятки должностному лицу. Вовлечение должностного лица в коррупционную деятельность пресечено, а взяткодатель изобличен с поличным.
Псковским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Санкции статьи предусматривают наказание штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.