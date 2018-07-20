Ещё
Москалькова прокомментировала ситуацию с избиением в ярославской колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москалькова прокомментировала ситуацию с избиением в ярославской колонии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова держит на особом контроле ситуацию с попавшей в интернет видеозаписью пыток в ярославской колонии, о чем сообщила РИА Новости.
Ранее информация о пытках заключенного появилась в СМИ. Уточнялось, что инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. СК и УФСИН проводят проверку по сообщениям СМИ об избиении осужденного в колонии в Ярославле.
"Я держу эту тему на особом контроле… Это уже не первое подобное нарушение в этой колонии, которое вызывает у меня тревогу", — сказала РИА Новости Москалькова.
Омбудсмен подчеркнула, что считает такие действия сотрудников колонии недопустимыми. Она также напомнила, что в 2017 году начальник данной колонии Александр Чирва был уволен после того, как в СМИ попала информация об избиении нескольких заключенных.
Последние новости
Российский адмирал прокомментировал идею минирования Азовского моря Ципрас экстренно пригласил главу МИД обсудить отношения с Россией В Латвии рассказали, к чему привели плохие отношения с Россией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе188
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры33
Еще один туроператор прекратил свою деятельность41
Опубликована запись пытки в российской колонии476
Фото кабинета Медведева удивило россиян46
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение