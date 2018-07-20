Москалькова прокомментировала ситуацию с избиением в ярославской колонии

Ранее информация о пытках заключенного появилась в СМИ. Уточнялось, что инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле . СК и УФСИН проводят проверку по сообщениям СМИ об избиении осужденного в колонии в Ярославле.

"Я держу эту тему на особом контроле… Это уже не первое подобное нарушение в этой колонии, которое вызывает у меня тревогу", — сказала РИА Новости Москалькова.