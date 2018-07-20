Москалькова прокомментировала ситуацию с избиением в ярославской колонии 

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова держит на особом контроле ситуацию с попавшей в интернет видеозаписью пыток в ярославской колонии, о чем сообщила РИА Новости.
Ранее информация о пытках заключенного появилась в СМИ. Уточнялось, что инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии № 1 в Ярославле. СК и УФСИН проводят проверку по сообщениям СМИ об избиении осужденного в колонии в Ярославле.
"Я держу эту тему на особом контроле… Это уже не первое подобное нарушение в этой колонии, которое вызывает у меня тревогу", — сказала РИА Новости Москалькова.
Омбудсмен подчеркнула, что считает такие действия сотрудников колонии недопустимыми. Она также напомнила, что в 2017 году начальник данной колонии Александр Чирва был уволен после того, как в СМИ попала информация об избиении нескольких заключенных.