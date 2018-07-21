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Суд не стал ужесточать меру пресечения Михаилу Маслову
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Максакова в короткой юбке вызвала фурор

Суд не стал ужесточать меру пресечения Михаилу Маслову 

АиФ-Оренбург 42 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
Оренбургский областной суд оставил без удовлетворения представление прокурора, в котором гособвинитель настаивал на заключении Михаила Малова под стражу. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на одного из оренбургских правозащитников.
Прокурор пытался оспорить постановление Ленинского районного суда Оренбурга о домашнем аресте Михаила Маслова. Однако 20 июля областной суд отказал в удовлетворении этого требования.
Напомним, что министр сельского хозяйства региона Михаил Маслов 16 июня Маслов был арестован на два месяца по решению Ленинского районного суда. Однако позже этот срок сократили вдвое, а потом и вовсе перевели Маслова под домашний арест.
15 июня по указу губернатора был временно отстранен от должности в связи с задержанием по делу о мошенничестве при выплате субсидии из регионального и федерального бюджетов ООО «СГЦ „Вишневский“. Временно исполнять обязанности министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области стал Валерий Новожени
Вторым фигурантом дела о субсидиях является учредитель свинокомплекса „Вишневский“ Виктор Железнов. Он до сих пор пребывает в СИЗО, хотя ему вменяют только один эпизод.
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