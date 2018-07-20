Невьянские полицейские «кошмарят» уральских журналистов за материал о детсаде «строгого режима»

Дело об издевательствах в детском саду «строгого режима» в Невьянске обернулось полицейской проверкой. Она проводится по факту возможного преступления по статье «Клевета». В редакции сразу нескольких СМИ, которые поднимали скандальную тему в своих публикациях, в том числе РИА «ФедералПресс» , обратились сотрудники правоохранительных органов Невьянска.

Напомним, в мае этого года «ФедералПресс» опубликовал материал о том, что в поселке Аятское разразился скандал: одна из местных жительниц заявила, что в детском саду с ее дочери и других девочек во время тихого часа мальчики силой снимали трусы. Воспитателя, по ее словам, в этот момент в группе не было. После того как материал на эту тему был опубликован, в редакцию обратились родители других детей: они встали на защиту сотрудников дошкольного учреждения и озвучили корреспонденту свою версию произошедшего.

Около месяца проводилась проверка правоохранительными органами , по итогам которой следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Многочисленные свидетели во время проверок подтвердили, что воспитатель одной из групп детского сада регулярно покидал свое рабочее место во время тихого часа и дети, по сути, были предоставлены сами себе (в распоряжении редакции имеются документы — прим. ред.).

В материалах дела отмечено, что факт снятия с детей трусов («принудительного обнажения половых органов») подтвердился. Также в ходе проверок были подтверждены и другие факты нарушений. Например, в ответе СК указано, что сотрудник ПДН нарушила права ребенка (пострадавшей девочки), опросив ее в отсутствие родителей.

«В связи с выявленными нарушениями городской прокуратурой внесено представление об устранении нарушений закона в адрес начальника МО МВД России «Невьянский», — говорится в письме (материалы есть в редакции — прим. ред).

Однако в местной полиции опрос малолетней без родителей нарушением не считают: «Данная процедура взятия объяснения не противоречит нормам законодательства РФ : при опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста 14 лет, обязательно присутствие педагога или психолога», — отвечают в местной полиции маме девочки (письмо есть в редакции — прим. ред.).

В середине июня прокурор Невьянска решение Следственного комитета о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность» и вовсе отменил «как незаконное и необоснованное». В пресс-службе регионального СУ СКР корреспонденту «ФедералПресс» комментировать ситуацию отказались, предложили обратиться за комментарием на следующей неделе и пояснили, что пока окончательного решения не принято.

Почему местные правоохранительные органы (и полиция, и прокуратура) так тщательно игнорируют данные областного Следственного комитета, а также почему они обращаются в СМИ за разъяснениями и требуют раскрыть источник информации — остается загадкой. Стоит отметить, что в российском законодательстве конфиденциальность источника информации — это одновременно и обязанность редакции не раскрывать имя источника, и профессиональная тайна журналиста, которая защищена законом о СМИ.

Почему полицейские Невьянска не пользуются данными своих коллег из областной прокуратуры и СК — также остается загадкой. Странно выглядит и игнорирование невьянскими правоохранителями данных своих же коллег.

Фото: khabarovskadm.ru/Иван Печников