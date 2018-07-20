Неизвестные под предлогом замены водосчетчиков украли 3 млн руб. из квартиры москвички

По его словам, 19 июля в ОВД «Гагаринский» обратилась жительница столицы. «Женщина сообщила, что в ее квартиру на Ленинском проспекте под предлогом замены водосчетчиков вошли двое мужчин в синих спецовках. После ухода незнакомцев женщина обнаружила, что из дома пропали 3 млн руб.», — пояснил источник.

В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Полиция осмотрела место происшествия и изъяла улики, в том числе след от ботинка и пломбу от счетчика.