СК завел уголовное дело после сообщений о пытках в ярославской колонии

По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области превысили свои должностные полномочия и совершили насильственные действия в отношении заключенного, находящегося на территории колонии. Отмечается, что в связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия).

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что УФСИН Ярославской области начало служебную проверку после появления в СМИ материалов о пытках в одной из колоний.