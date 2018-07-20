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СК завел уголовное дело после сообщений о пытках в ярославской колонии
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СК завел уголовное дело после сообщений о пытках в ярославской колонии 

Газета.Ru 1 час назад
В Следственном комитете России (СК) заявили о возбуждении уголовного дела в связи с информацией о пытках в исправительной колонии номер 1 в Ярославской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным следствия, сотрудники УФСИН России по Ярославской области превысили свои должностные полномочия и совершили насильственные действия в отношении заключенного, находящегося на территории колонии. Отмечается, что в связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением насилия).
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что УФСИН Ярославской области начало служебную проверку после появления в СМИ материалов о пытках в одной из колоний.
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