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ФСИН осуждает и сожалеет: ведомство проведет масштабную проверку в ярославской колонии, где пытали заключенного
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ФСИН осуждает и сожалеет: ведомство проведет масштабную проверку в ярославской колонии, где пытали заключенного 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Москва, 20 июля. Федеральная служба исполнения наказаний России начала проверку в связи с появлением в Сети видеоролика, в котором сотрудники исправительной колонии №1 (ИК-1) в Ярославле жестоко пытают заключенных.
«Руководство и личный состав ФСИН категорически осуждает поведение подобных сотрудников и сожалеет, что в уголовно-исполнительной системе происходят случаи, которые дискредитируют службу», — говорится в официальном заявлении.
Напомним, что ранее в Сети появилось видео, на котором сотрудники ярославской колонии избивают дубинками заключенных. Одним из пострадавших оказался Евгений Макаров, который должен выйти на волю уже 26 октября. Как видно на кадрах видеоролика, сотрудники ФСИН бьют Макарова дубинками и кулаками по ногам и льют в лицо холодную воду.
Федеральное агентство новостей уже сообщало, что Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело. Эксперты считают, что за этим должна последовать массовая проверка всех пенитенциарных учреждений страны.
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