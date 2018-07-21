Ещё
Более 50 тысяч человек выступили против пыток в ярославской ИК-1
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 50 тысяч человек выступили против пыток в ярославской ИК-1 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Пользователи подписывают петицию, которая появилась в сети после публикации видео избиения заключенного работниками ИК.
Напомним, десятиминутную видеозапись, на которой сотрудники ФСИН резиновыми дубинками по очереди бьют по голеням и пяткам распятого заключенного Евгения Макарова, была опубликована на сайте «Новой газеты» в пятницу, 20 июля.
Уточнялось, что речь идет о случае, который произошел в ярославской исправительной колонии №1 в июне 2017 года. Издание также подчеркивало, что данный инцидент с избиением заключенного в ярославской ИК не был первым: ранее уже сообщалось о пытках над фигурантом «болотного дела» Иваном Непомнящих, а также заключенным Русланом Вахаповым.
Однако именно после публикации новой видеозаписи, которая за сутки набрала более 1,2 млн просмотров, в интернете появилась петиция с требованием прекратить пытки над заключенными в ярославской исправительной колонии. На момент публикации материала свои подписи под данным обращением оставили более 50 тысяч человек.
ИД «Собеседник»: последние новости
Полиция проводит проверку после обнаружения трупа мужчины в лесу в ВАО В Подмосковье арестовали педофила, надругавшегося над пятилетней девочкой Пайсон попросил не упоминать его в контексте дела о госизмене
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев556
Фото кабинета Медведева удивило россиян424
Максакова в короткой юбке вызвала фурор174
На Украине испугались окончательного развала228
Почему Россия пропускает крупнейший авиасалон в Фарнборо40
Видео
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
12:42
В пенсионной реформе разглядели неизбежность
Общество Личный счет
01:14
Порошенко нашел «залог независимости» Украины в небе
Оружие В мире
11:08
Путин дал совет российским дипломатам
Политика
03:59
В США открыли новый вид динозавров
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение