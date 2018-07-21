Более 50 тысяч человек выступили против пыток в ярославской ИК-1

Пользователи подписывают петицию, которая появилась в сети после публикации видео избиения заключенного работниками ИК.

Напомним, десятиминутную видеозапись, на которой сотрудники ФСИН резиновыми дубинками по очереди бьют по голеням и пяткам распятого заключенного Евгения Макарова , была опубликована на сайте «Новой газеты» в пятницу, 20 июля.

Уточнялось, что речь идет о случае, который произошел в ярославской исправительной колонии №1 в июне 2017 года. Издание также подчеркивало, что данный инцидент с избиением заключенного в ярославской ИК не был первым: ранее уже сообщалось о пытках над фигурантом «болотного дела» Иваном Непомнящих , а также заключенным Русланом Вахаповым.

Однако именно после публикации новой видеозаписи, которая за сутки набрала более 1,2 млн просмотров, в интернете появилась петиция с требованием прекратить пытки над заключенными в ярославской исправительной колонии. На момент публикации материала свои подписи под данным обращением оставили более 50 тысяч человек.