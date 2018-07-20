Бывший руководитель саратовского «Экономбанка» просидит за решеткой еще три месяца 

По ходатайству следствия Саратовский областной суд продлил арест на три месяца бывшему руководителю АО «Экономбанк» Матвею Суслову. Он изолирован от общества с 20 апреля 2017 года. Суслов и его подельники обвиняются в мошенничестве, сообщает «Коммерсант». А именно, в 2013-2016 годах они вывели из банка денежные средства и ценные бумаги на сумму более одного миллиарда рублей. При этом «Экономбанк» продолжал привлекать вклады клиентов. Примечательно, что бывшим собственником организации являлся отец обвиняемого — Александр Суслов, который выступал свидетелем по уголовному делу.
В 2016 году «Экономбанк» подвергся успешной санации со стороны «Меткомбанка». Мошенничество Суслова в особо крупном размере не помешало кредитному учреждению сохраниться и продолжать работать на рынке.