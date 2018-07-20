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Бывший руководитель саратовского «Экономбанка» просидит за решеткой еще три месяца
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Бывший руководитель саратовского «Экономбанка» просидит за решеткой еще три месяца 

САРАТОВ24 2 часа назад
Фото: САРАТОВ24
По ходатайству следствия Саратовский областной суд продлил арест на три месяца бывшему руководителю АО «Экономбанк» Матвею Суслову. Он изолирован от общества с 20 апреля 2017 года. Суслов и его подельники обвиняются в мошенничестве, сообщает «Коммерсант». А именно, в 2013-2016 годах они вывели из банка денежные средства и ценные бумаги на сумму более одного миллиарда рублей. При этом «Экономбанк» продолжал привлекать вклады клиентов. Примечательно, что бывшим собственником организации являлся отец обвиняемого — Александр Суслов, который выступал свидетелем по уголовному делу.
В 2016 году «Экономбанк» подвергся успешной санации со стороны «Меткомбанка». Мошенничество Суслова в особо крупном размере не помешало кредитному учреждению сохраниться и продолжать работать на рынке.
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