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За налет на дом бывшего прокурора задержали садовника
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За налет на дом бывшего прокурора задержали садовника 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
К налету на дом бывшего высокопоставленного сотрудника Генпрокуратуры Владимира Лысейко в Новой Москве оказался причастен его садовник. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«По подозрению в совершении данного преступления задержан садовник Лысейко 1980 года рождения, уроженец Молдовы», — сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавший рассказал полицейским, что неизвестные во время налета связали его и садовника, зарезали двух немецких овчарок. Затем с помощью металлоискателя преступники нашли зарытую во дворе металлическую колбу с деньгами и драгоценностями.
Самих налетчиков пока задержать не удалось.
18 июля сообщалось, что трое в камуфляже и в масках ворвались в дом бывшего начальника управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел генерала Владимира Лысейко, расположенный в деревне Постниково (Новая Москва), и похитили из сейфа 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).
Лысейко считают одним из главных кураторов уголовного дела «ЮКОСа», кроме того, он руководил ходом «дела Собчака», «дела Гусинского», расследовал убийства Владислава Листьева и Галины Старовойтовой и другие. Был уволен на пенсию в 2006 году.
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