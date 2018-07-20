За налет на дом бывшего прокурора задержали садовника

«По подозрению в совершении данного преступления задержан садовник Лысейко 1980 года рождения, уроженец Молдовы », — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший рассказал полицейским, что неизвестные во время налета связали его и садовника, зарезали двух немецких овчарок. Затем с помощью металлоискателя преступники нашли зарытую во дворе металлическую колбу с деньгами и драгоценностями.

Самих налетчиков пока задержать не удалось.

18 июля сообщалось, что трое в камуфляже и в масках ворвались в дом бывшего начальника управления Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел генерала Владимира Лысейко, расположенный в деревне Постниково (Новая Москва), и похитили из сейфа 30 тысяч долларов (1,9 миллиона рублей).