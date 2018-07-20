Суд 23 и 25 июля рассмотрит дело против Pussy Riot о незаконном ношении полицейской формы

Судебный участок мирового судьи №364 района Хамовники 23 и 25 июля рассмотрит административный материал в отношении четверых участников Pussy Riot, выбежавших на поле «Лужников» во время финала ЧМ-2018. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Хамовнического суда.

«На участок мирового судьи 364 поступили материалы о привлечении четверых участников к административной ответственности по ст. 17.12 КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»), данные материалы будут рассматриваться 23 и 25 июля», — сказал собеседник агентства.

Ранее Хамовнический районный суд рассмотрел административный материал только по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»), признал Петра Верзилова, Ольгу Курачеву, Веронику Никульшину и Ольгу Пахтусову виновными и назначил каждому наказание в виде административного ареста на 15 суток. Кроме того, суд запретил им посещать места проведения официальных спортивных соревнований сроком на три года.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России Агентству «Москва» сообщили, что 15 июля во второй половине футбольного матча на Большой спортивной арене «Лужники» трое девушек и молодой человек выбежали на футбольное поле, с которого были удалены контрольно-распорядительной службой стадиона. Указанные граждане были доставлены в территориальный отдел полиции.