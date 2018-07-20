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Разбойник-рецидивист ограбил продуктовый магазин в Невинномысске
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Разбойник-рецидивист ограбил продуктовый магазин в Невинномысске 

АиФ Ставрополье 38 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Разбойник ограбил продуктовый магазин в Невинномысске, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе управления Росгвардии по СК.
Мужчина ворвался в магазин и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, похитил содержимое кассы. Злоумышленник скрылся, а сотрудники магазина обратились во вневедомственную охрану.
Служащие Росгвардии нашли подозреваемого по «горячим следам». Им оказался 46-летний горожанин, ранее судимый. Кассир опознал разбойника, и задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
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