Разбойник-рецидивист ограбил продуктовый магазин в Невинномысске

Разбойник ограбил продуктовый магазин в Невинномысске , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе управления Росгвардии по СК.

Мужчина ворвался в магазин и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, похитил содержимое кассы. Злоумышленник скрылся, а сотрудники магазина обратились во вневедомственную охрану.

Служащие Росгвардии нашли подозреваемого по «горячим следам». Им оказался 46-летний горожанин, ранее судимый. Кассир опознал разбойника, и задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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