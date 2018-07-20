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Басманный суд 26 июля проверит законность уголовного дела Александра Шестуна
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Басманный суд 26 июля проверит законность уголовного дела Александра Шестуна 

BFM.RU 47 минут назад
Басманный суд Москвы 26 июля проверит законность уголовного дела главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) с причинением ущерба на сумму 62 млн рублей.
Как передает корреспондент Business FM, назначенное на 20 июля слушание было перенесено в связи с невозможностью организовать участие обвиняемого в слушании посредством видеоконференцсвязи из СИЗО «Лефортово». «Канал связи в пятницу оказался занят для рассмотрения судом других дел», — сообщил радиостанции адвокат Шестуна Павел Беспалов. — В этой связи заседание отложили на 14:30 26 июля».
Защитник просит признать незаконным и отменить постановление Следственного комитета России о возбуждении дела в отношении Александра Шестуна. «Дело было возбуждено при отсутствии состава преступления, Шестун не превысил свои полномочия, действовал строго в рамках своих полномочий и исключительно согласно действовавшему на тот момент законодательству», — сказал защитник.
Уголовное дело в отношении Александра Шестуна было возбуждено СКР 13 июня. Следственный комитет утверждает, что, занимая должность главы Серпуховского района Подмосковья, он в 2008-2014 годах превысил должностные полномочия (ст. 286 УК РФ) при передаче ООО «Центр» четырех земельных участков в деревне Борисово Серпуховского района. Переданная в аренду земля была впоследствии приватизирована. В результате его действий «наступили тяжкие последствия», а бюджету был причинен ущерб на сумму 62 млн рублей.
Сам чиновник вину отрицает. 14 июня в ходе избрания ему меры в виде ареста Басманный суд изучил материалы, в частности 15 отказов органов следствия в возбуждении дела по данному факту. По словам Шестуна, с помощью уголовного дела его убрали с занимаемой должности, чтобы не дать участвовать в выборах главы Серпуховского района, а также в качестве мести за организацию митингов против мусорных свалок.
В апреле этого года глава Серпуховского района опубликовал в интернете обращение к президенту Владимиру Путину. В нем он рассказал о давлении на него высокопоставленных сотрудников ФСБ и чиновников, требовавших, чтобы он ушел в отставку по собственному желанию.
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