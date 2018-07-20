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В Омске виновник взрыва газа на улице 5-й Кордной получил условный срок
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В Омске виновник взрыва газа на улице 5-й Кордной получил условный срок 

АиФ-Омск 2 часа назад
Сегодня, 20 июля, Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор в отношении 48-летнего оператора АГЗС. Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает региональная прокуратура.
Суд установил, что омич работал оператором АГЗС и 12 января заправил бытовой газовый баллон, нарушив правила промышленной безопасности. После чего хозяин баллона занёс его в квартиру, расположенную в доме на улице 5-я Кордная. Мужчина собирался пойти на рыбалку и взять баллон с собой.
Через некоторое время произошёл хлопок газа, в результате чего были разрушены стены и балкон в квартире, начался пожар. В огне пострадал сам хозяин баллона и пять членов его семьи. Свою вину оператор заправки признал полностью.
Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор суда ещё не вступил в силу.
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