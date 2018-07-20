В Самаре администратора кафе подозревают во взятке в 200 тысяч рублей

Сотрудники кафе сомневались, что пройдут проверку отдела по гигиене Самаре правоохранители возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в даче взятки в крупном размере. — В июне 2018 года подозреваемый передал 200 тысяч сотруднику регионального Роспотребнадзора . За это специалист отдела надзора по гигиене питания должен был не проверять заведение общепита, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области Управляющему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Также ему предстоит заплатить крупный штраф. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия.