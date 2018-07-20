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В Самаре администратора кафе подозревают во взятке в 200 тысяч рублей
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В Самаре администратора кафе подозревают во взятке в 200 тысяч рублей 

63.ru 49 минут назад
Фото: 63.ru
Сотрудники кафе сомневались, что пройдут проверку отдела по гигиене
В Самаре правоохранители возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в даче взятки в крупном размере.
— В июне 2018 года подозреваемый передал 200 тысяч сотруднику регионального Роспотребнадзора. За это специалист отдела надзора по гигиене питания должен был не проверять заведение общепита, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.
Управляющему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Также ему предстоит заплатить крупный штраф.
Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия.
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