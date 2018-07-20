В Архангельской области депутата от «Единой России» осудили за кражу 

Ольга Кулижникова украла у знакомой 40 тысяч рублей
Красноборский районный суд вынес приговор Ольге Кулижниковой — депутату от «Единой России» Совета депутатов МО «Верхнеуфтюгское». За кражу 40 тысяч рублей у своей знакомой она получила год условно с испытательным сроком в шесть месяцев.
Деньги у своей знакомой Кулижникова украла, находясь у нее в гостях. Сначала ее обвиняли и в незаконном проникновении в жилище.
Ольге Кулижниковой 42 года. На момент избрания в 2016 году она работала заведующей-фельдшером в Красноборской центральной районной больнице. До этого она была социальным педагогом в Верхнеуфтюжской средней общеобразовательной школе.
Максимальное наказание, которое она могла получить — лишение свободы до пяти лет.
Сейчас идет судебный процесс в отношении другого депутата от «Единой России» — Константина Яковлева, а также бывшего советника главы Архангельска Ивана Кузнецова. Их подозревают в мошенничестве. Следующее судебное заседание пройдет 24 июля. Заседание 29 июня не состоялось — на него не пришел Кузнецов из-за болезни.
Вельского депутата Владимира Григорьева подозревают в уклонении от налогов на сумму более 28 миллионов рублей.