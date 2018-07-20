Ещё
В Архангельской области депутата от «Единой России» осудили за кражу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Архангельской области депутата от «Единой России» осудили за кражу 

29.ru 49 минут назад
Фото: 29.ru
Ольга Кулижникова украла у знакомой 40 тысяч рублей
Красноборский районный суд вынес приговор Ольге Кулижниковой — депутату от «Единой России» Совета депутатов МО «Верхнеуфтюгское». За кражу 40 тысяч рублей у своей знакомой она получила год условно с испытательным сроком в шесть месяцев.
Деньги у своей знакомой Кулижникова украла, находясь у нее в гостях. Сначала ее обвиняли и в незаконном проникновении в жилище.
Ольге Кулижниковой 42 года. На момент избрания в 2016 году она работала заведующей-фельдшером в Красноборской центральной районной больнице. До этого она была социальным педагогом в Верхнеуфтюжской средней общеобразовательной школе.
Максимальное наказание, которое она могла получить — лишение свободы до пяти лет.
Сейчас идет судебный процесс в отношении другого депутата от «Единой России» — Константина Яковлева, а также бывшего советника главы Архангельска Ивана Кузнецова. Их подозревают в мошенничестве. Следующее судебное заседание пройдет 24 июля. Заседание 29 июня не состоялось — на него не пришел Кузнецов из-за болезни.
Вельского депутата Владимира Григорьева подозревают в уклонении от налогов на сумму более 28 миллионов рублей.
29.ru: последние новости
Остались без дрожжей: в колонии на Пирсах задержали мужчину с необычным «подарком» В Архангельске будут судить директора фирмы, не заплатившего более 19 миллионов рублей налогов Осужденного за взяточничество экс-заместителя начальника УМВД подозревают в новых преступлениях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии328
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец18
На Украине раскопали могилу ведьмы35
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России313
Тест: Азовское море или Черное?8
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение