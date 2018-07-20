По делу о хищениях в банке «Волга-Кредит» предъявлено окончательное обвинение

По версии полицейских, в период с июня 2014 по декабрь 2014 в Самаре происходило регулярное хищение денежных средств организованной преступной группой с депозитов физических лиц из числа клиентов банка . Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Организаторами мошенничества в «Волга-Кредите» следствие считало теневых собственников банка — московского финансиста Руслана Токарева и экс-советника руководителя Тюменьагропромбанка Андрея Иванова . Сообщалось о задержании бывшего советника экс-предправления банка Татьяны Ерилкиной Ирины Воропай, Руслана Токарева и председателя совета директоров «Волга-Кредит» Александра Бобровского . Также были задержаны менеджеры среднего звена Сергей Осипов , Мария Зацепина, Елена Даньчина и акционер ВКБ Максим Кашапов.

Следователи ГСУ областного главка допросили более 3 тыс. свидетелей и потерпевших, провели более 600 различных экспертиз, установили более 1,5 тыс. потерпевших. Уголовное дело насчитывает 430 томов.

"Поскольку бухгалтерские документы банка были скрыты, нам пришлось самостоятельно устанавливать личности вкладчиков, а они проживали почти во всех регионах РФ , — отметил начальник ГСУ ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор юстиции Алексей Зеленов . — Плюс пришлось также восстанавливать всю финансово-хозяйственную деятельность банка".

В ходе предварительного следствия оказана помощь потерпевшим в получении необходимых документов для возврата похищенного. 2874 бывших вкладчиков кредитного учреждения получили выплаты на сумму свыше 1,55 млрд рублей.

Управление Уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области в связи с расследованием этого уголовного дела разыскивает:

Михаила Пчелина, 14.01.1962 г. р., уроженца Воронежа, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 19, корпус 1, кв. 72. Проживал в Самаре в гостинице.

Ольгу Золотову, 05.02.1979 г. р., уроженку Москвы , зарегистрирована по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1512, кв. 418.

Анну Золотову, 11.02.1987 г. р., уроженку Москвы, зарегистрирована по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1512, кв. 418.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого, сообщить по телефонам: (846) 278-22-22, (846) 278-14-65 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.