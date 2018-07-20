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В Соликамске осудят мужчину, который забил до смерти сожителя матери
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В Соликамске осудят мужчину, который забил до смерти сожителя матери 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Соликамске перед судом предстанет местный уроженец, который забил до смерти сожителя своей матери.
Как рассказали в краевом СКР, инцидент произошёл 4 марта этого года в посёлке Сим. 30-летний мужчина, который сейчас является жителем Солнечногорска (Московская область), поссорился с 42-летним безработным сожителем своей мамы. Поводом для конфликта стало то, что ранее гражданский муж нанёс побои женщине.
«Во время ссоры обвиняемый нанёс оппоненту множественные удары по различным частям тела, причинив тяжкий вреда здоровью потерпевшему. От полученных телесных повреждений 42-летний мужчина впоследствии скончался», — сообщили в СКР по Пермскому краю.
Сейчас уголовное дело в отношении 30-летнего уроженца Соликамска передали в суд с утверждённым обвинительным заключением. Ему инкриминируется преступление по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
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