Суд в Москве рассмотрит дело о продаже девственности несовершеннолетней жительницы Челябинска

Столичный суд рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в посредничестве при продаже девочки 2004 г. рождения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская.

«Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении уроженки Челябинска . Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б, з» ч. 2 ст. 127. 1 УК РФ («Торговля людьми, в отношении несовершеннолетнего, находящегося в иной зависимости от обвиняемого»)», — рассказала Е. Марковская.

По данным следствия, две уроженки Челябинска договорились о продаже малолетней 2004 г. рождения за 1,5 млн руб. Для этого 10 января 2018 г. они прибыли в один из столичных ресторанов, где заключили сделку о сексуальной эксплуатации девочки с мужчиной, действовавшим в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Обвиняемая свою вину в преступной деянии признала в полном объеме и раскаялась в содеянном, отметили в СК.

Ранее вторая фигурантка этого уголовного дела была приговорена к 3,5 годам колонии общего режима