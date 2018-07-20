Суд в Москве рассмотрит дело о продаже девственности несовершеннолетней жительницы Челябинска 

Столичный суд рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в посредничестве при продаже девочки 2004 г. рождения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская.
«Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении уроженки Челябинска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б, з» ч. 2 ст. 127. 1 УК РФ («Торговля людьми, в отношении несовершеннолетнего, находящегося в иной зависимости от обвиняемого»)», — рассказала Е. Марковская.
По данным следствия, две уроженки Челябинска договорились о продаже малолетней 2004 г. рождения за 1,5 млн руб. Для этого 10 января 2018 г. они прибыли в один из столичных ресторанов, где заключили сделку о сексуальной эксплуатации девочки с мужчиной, действовавшим в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
Обвиняемая свою вину в преступной деянии признала в полном объеме и раскаялась в содеянном, отметили в СК.
Ранее вторая фигурантка этого уголовного дела была приговорена к 3,5 годам колонии общего режима.
В январе официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что 35-летняя жительница Челябинской области вместе со своей знакомой искала через интернет состоятельного клиента, чтобы продать ему за 1,5 млн руб. право на лишение девственности своей 13-летней дочери. В одном из московских ресторанов сотрудники полиции задержали двух женщин с поличным при передаче им 1,5 млн руб. Потерпевшую девочку поместили в лечебное учреждение.