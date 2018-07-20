Ещё
Суд в Москве рассмотрит дело о продаже девственности несовершеннолетней жительницы Челябинска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд в Москве рассмотрит дело о продаже девственности несовершеннолетней жительницы Челябинска 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичный суд рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в посредничестве при продаже девочки 2004 г. рождения. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская.
«Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении уроженки Челябинска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б, з» ч. 2 ст. 127. 1 УК РФ («Торговля людьми, в отношении несовершеннолетнего, находящегося в иной зависимости от обвиняемого»)», — рассказала Е. Марковская.
По данным следствия, две уроженки Челябинска договорились о продаже малолетней 2004 г. рождения за 1,5 млн руб. Для этого 10 января 2018 г. они прибыли в один из столичных ресторанов, где заключили сделку о сексуальной эксплуатации девочки с мужчиной, действовавшим в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
Обвиняемая свою вину в преступной деянии признала в полном объеме и раскаялась в содеянном, отметили в СК.
Ранее вторая фигурантка этого уголовного дела была приговорена к 3,5 годам колонии общего режима.
В январе официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что 35-летняя жительница Челябинской области вместе со своей знакомой искала через интернет состоятельного клиента, чтобы продать ему за 1,5 млн руб. право на лишение девственности своей 13-летней дочери. В одном из московских ресторанов сотрудники полиции задержали двух женщин с поличным при передаче им 1,5 млн руб. Потерпевшую девочку поместили в лечебное учреждение.
Агентство «Москва»: последние новости
Неизвестные в центре Москвы проникли в Lexus и отобрали у его безработного владельца почти 4 млн руб. Суд в Москве рассмотрит дело сообщника экс-замглавы ФСИН О.Коршунова о пошиве обуви в колониях Адвокат: Передача на лечение в Израиль напавшего на ведущую «Эха Москвы» Т.Фельгенгауэр займет полгода
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась от крымского сценария в Донбассе188
Полмиллиарда нашли в холодильнике пустующей квартиры33
Еще один туроператор прекратил свою деятельность41
Опубликована запись пытки в российской колонии476
Фото кабинета Медведева удивило россиян46
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
00:55
Москалькова обратилась к Путину с просьбой
Общество Политика
03:31
Еще один туроператор прекратил свою деятельность
Компании Личный счет
00:37
Посол Греции вызван в МИД России
Европа Конфликты
12:22
Максакова в короткой юбке вызвала фурор
Шоу-бизнес
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение