Пытавшаяся продать девственность дочери уроженка Челябинска пойдет под суд

МОСКВА , 20 июл — РИА Новости . Уроженка Челябинска , которая вместе со знакомой намеревалась продать в Москве невинность своей дочери за 1,5 миллиона рублей, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве арестована жительница Челябинска, которая вместе со своей знакомой собиралась продать невинность 13-летней дочери. Следствие установило, что одной из женщин, совершивших преступление, оказалась мать девочки — 35-летняя жительница Челябинской области . Вместе со знакомой она искала «покупателя». Женщин задержали сотрудники полиции при передаче им 1,5 миллиона рублей в столичном ресторане.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженки города Челябинска. Она обвиняется в совершении преступления… «торговля людьми в отношении несовершеннолетнего, находящегося в иной зависимости от обвиняемого», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемая признала вину в инкриминируемом преступном деянии в полном объеме, в содеянном раскаялась.

В ходе расследования была установлена посредница — женщина 1983 года рождения, которая находилась в преступном сговоре с задержанными и искала «покупателя» для девочки в интернете, заявляет следствие. Ранее посредница была осуждена на 3,5 года лишения свободы.