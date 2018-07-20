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Пытавшаяся продать девственность дочери уроженка Челябинска пойдет под суд
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Пытавшаяся продать девственность дочери уроженка Челябинска пойдет под суд 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уроженка Челябинска, которая вместе со знакомой намеревалась продать в Москве невинность своей дочери за 1,5 миллиона рублей, пойдет под суд, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что в Москве арестована жительница Челябинска, которая вместе со своей знакомой собиралась продать невинность 13-летней дочери. Следствие установило, что одной из женщин, совершивших преступление, оказалась мать девочки — 35-летняя жительница Челябинской области. Вместе со знакомой она искала «покупателя». Женщин задержали сотрудники полиции при передаче им 1,5 миллиона рублей в столичном ресторане.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении уроженки города Челябинска. Она обвиняется в совершении преступления… «торговля людьми в отношении несовершеннолетнего, находящегося в иной зависимости от обвиняемого», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемая признала вину в инкриминируемом преступном деянии в полном объеме, в содеянном раскаялась.
В ходе расследования была установлена посредница — женщина 1983 года рождения, которая находилась в преступном сговоре с задержанными и искала «покупателя» для девочки в интернете, заявляет следствие. Ранее посредница была осуждена на 3,5 года лишения свободы.
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