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Задушил возрастную любовницу ради трех коров моложавый рецидивист
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Задушил возрастную любовницу ради трех коров моложавый рецидивист 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Как установило следствие, 41-летний уроженец Алтайского края, отбывавший длительные сроки за два убийства, освободился в 2015 году, а спустя два года приехал в Новосибирскую область на заработки. Весной 2018 года он познакомился с 53-летней жительницей села Филиппова и перебрался к ней жить.
В конце марта между новыми возлюбленными вспыхнул конфликт на бытовой почве. Рецидивист вспомнил прошлое и задушил женщину веревкой, после чего спрятал тело в подполе.
Выждав несколько дней, холостяк уничтожил паспорт жертвы и рассказал забеспокоившимся соседям, что селянка переехала. Затем он забил три головы крупного рогатого скота и продал мясо. В завершение рецидивист вызвал грузотакси, погрузил в него имущество потерпевшей и выехал из села. При движении по трассе Новосибирск — Павлодар полиция остановила автомобиль и задержала подозреваемого.
Убийца сразу изобличил себя, показав место сокрытия тела и вернув часть вырученных денег. «В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ, ч.2 ст.325 УК РФ, п.»а» ч.3 ст.158 УК РФ, п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку, похищение паспорта, кража чужого имущества, совершенные с незаконным проникновением в жилище и с причинением значительного ущерба гражданину)», — рассказал официальный представитель Следственного управления СК РФ по НСО Михаил Третьяков. Дело направлено в суд.
Летом 2017 года 40-летняя жительница Новосибирска познакомилась по интернету с 33-летним мужчиной, с которым вскоре отправилась на пляж на своей Toyota RAV4. По пути у них произошел конфликт, и новый спутник зарезал водительницу. После этого он целую неделю разъезжал на чужой машине, пока его не остановили инспекторы ГИБДД — с погоней и стрельбой.
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