В Ямальском районе утонул мужчина. В его гибели обвиняют владельца лодки

В Ямальском районе местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности односельчанину. На него возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что 8 июля 2018 года двое жителей села Яр-Сале отдыхали и рыбачили на берегу озера Селёжье. Ночью 56-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел в лодку, не обеспечив ни себя, ни пассажира спасательными средствами. Во время движения произошло опрокидывание судна, в результате чего его 55-летний приятель утонул. Подозреваемому удалось выбраться на берег и сообщить о произошедшем.

В ходе предварительного следствия выявлено, что мужчина не имел права управления маломерными судами, а его лодка не была зарегистрирована.