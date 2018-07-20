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В Ямальском районе утонул мужчина. В его гибели обвиняют владельца лодки
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В Ямальском районе утонул мужчина. В его гибели обвиняют владельца лодки 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Ямальском районе местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности односельчанину. На него возбуждено уголовное дело.
Следствие установило, что 8 июля 2018 года двое жителей села Яр-Сале отдыхали и рыбачили на берегу озера Селёжье. Ночью 56-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел в лодку, не обеспечив ни себя, ни пассажира спасательными средствами. Во время движения произошло опрокидывание судна, в результате чего его 55-летний приятель утонул. Подозреваемому удалось выбраться на берег и сообщить о произошедшем.
В ходе предварительного следствия выявлено, что мужчина не имел права управления маломерными судами, а его лодка не была зарегистрирована.
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