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На Кубани браконьеры пошли под суд за незаконный вылов креветки травяной
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На Кубани браконьеры пошли под суд за незаконный вылов креветки травяной 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Двое браконьеров пошли под суд за незаконный вылов креветки травяной в Краснодарском крае.
Весной 2017 года, когда в Черном море установили запрет на добычу креветки травяной в связи ее нерестом, жители станицы Благовещенская в районе Бугазской косы установили вброд рыболовные снасти типа вентерь. Использование такого орудия промысла запрещено для любительского рыболовства.
«Позднее мужчины извлекли из браконьерской ловушки улов — свыше 4300 особей креветки травяной, более 760 экземпляров черноморской барабули и около 500 — ставриды. Пограничники задержали мужчин на берегу, когда они свой богатый улов сгружали в автомобиль», — сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.
По подсчетам специалистов, общий ущерб составил 135 тысяч рублей. Против браконеров возбудили уголовное дело.
В Анапском районном суде вину обоих нарушителей доказали. Одного отправили в колонию строгого режима на два года, второго обязали выплатить штраф в полмиллиона рублей в доход государства в качестве возмещения ущерба, нанесенного черноморским биоресурсам.
Напомним, ранее браконьеры заплатили полтора миллиона рублей за вылов рыбы в Таманском заливе.
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