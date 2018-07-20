На Кубани браконьеры пошли под суд за незаконный вылов креветки травяной

Двое браконьеров пошли под суд за незаконный вылов креветки травяной в Краснодарском крае

Весной 2017 года, когда в Черном море установили запрет на добычу креветки травяной в связи ее нерестом, жители станицы Благовещенская в районе Бугазской косы установили вброд рыболовные снасти типа вентерь. Использование такого орудия промысла запрещено для любительского рыболовства.

«Позднее мужчины извлекли из браконьерской ловушки улов — свыше 4300 особей креветки травяной, более 760 экземпляров черноморской барабули и около 500 — ставриды. Пограничники задержали мужчин на берегу, когда они свой богатый улов сгружали в автомобиль», — сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

По подсчетам специалистов, общий ущерб составил 135 тысяч рублей. Против браконеров возбудили уголовное дело.

В Анапском районном суде вину обоих нарушителей доказали. Одного отправили в колонию строгого режима на два года, второго обязали выплатить штраф в полмиллиона рублей в доход государства в качестве возмещения ущерба, нанесенного черноморским биоресурсам.

Напомним, ранее браконьеры заплатили полтора миллиона рублей за вылов рыбы в Таманском заливе.