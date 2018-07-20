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«Оставила ребенка и вышла». В Нижегородской области 6-месячная девочка утонула в ванне
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«Оставила ребенка и вышла». В Нижегородской области 6-месячная девочка утонула в ванне 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
На 21-летнюю жительницу поселка Воротынец завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом сообщили в СКР Нижегородской области.
— По версии следствия, 19 июля 2018 года утром женщина положила свою полугодовалую дочку в детскую ванночку, наполненную теплой водой, и ушла, оставив ребенка без присмотра. Вернувшись через несколько минут, она обнаружила дочь без признаков жизни. Прибывшие медики констатировали смерть малышки, — описывают обстоятельства трагедии в следственном комитете.
Сейчас следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. Расследование по уголовному делу продолжается. С целью установления причин смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.
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