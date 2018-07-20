Украденные картины Ренуара и Рубенса найдены на севере Италии

Как сообщает агентство ANSA, картины «Святое семейство» и «Девушки на лугу» были похищены 20 апреля 2017 года у двух владельцев галерей из городов Кальяри на Сардинии и Ароны на севере страны. Ценность данных произведений искусства не сообщается, однако полиции еще предстоит установить их подлинность.