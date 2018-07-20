Украденные картины Ренуара и Рубенса найдены на севере Италии 

Две картины художников Пьера Огюста Ренуара и Питера Пауля Рубенса были обнаружены в пригороде Милана, Монце, на севере Италии.
Как сообщает агентство ANSA, картины «Святое семейство» и «Девушки на лугу» были похищены 20 апреля 2017 года у двух владельцев галерей из городов Кальяри на Сардинии и Ароны на севере страны. Ценность данных произведений искусства не сообщается, однако полиции еще предстоит установить их подлинность.
На данный момент, двое злоумышленников, провернувших дело, задержаны. Один из них представлялся бизнесменом из Израиля, а второй — раввином. По другим сведениям, задержанных уже трое, включая некоего гражданина Хорватии. Кроме этого, еще три предполагаемых сообщника находятся в настоящее время на свободе.