Житель Москвы украл в Татарстане ювелирные изделия на 24 миллиона рублей 

42-летнего предпринимателя из Москвы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с июля 2015 года по март 2017 года, он числился фактическим руководителем предприятий «Аурум Ювелир Восток», «Аурум Ювелир Запад» и «Чудесный Ларец». В это время он заключил с предпринимателем и двумя фирмами договоры поставки ювелирных изделий, чтобы затем продать товар через торговые сети в Татарстане и других регионах страны. Впрочем, бизнесмен решил не делиться заработком. Предприниматель продал драгоценности, но не рассчитался с контрагентами, которым задолжал 24 миллиона рублей. В ходе следствия предприниматель свою вину не признал. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.