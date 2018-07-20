Житель Москвы украл в Татарстане ювелирные изделия на 24 миллиона рублей

Казанский репортер: последние новости

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