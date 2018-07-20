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Житель Москвы украл в Татарстане ювелирные изделия на 24 миллиона рублей
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Житель Москвы украл в Татарстане ювелирные изделия на 24 миллиона рублей 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
42-летнего предпринимателя из Москвы обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, с июля 2015 года по март 2017 года, он числился фактическим руководителем предприятий «Аурум Ювелир Восток», «Аурум Ювелир Запад» и «Чудесный Ларец». В это время он заключил с предпринимателем и двумя фирмами договоры поставки ювелирных изделий, чтобы затем продать товар через торговые сети в Татарстане и других регионах страны. Впрочем, бизнесмен решил не делиться заработком. Предприниматель продал драгоценности, но не рассчитался с контрагентами, которым задолжал 24 миллиона рублей. В ходе следствия предприниматель свою вину не признал. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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