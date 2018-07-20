Ульяновский депутат получил реальный срок за хищение дизельного топлива в Пензенской области

Кузнецкий районный суд Пензенской области вынес обвинительный приговор членам преступной группировки, которые занимались незаконной добычей нефти. Согласно материалам дела, в ОПГ входили 13 человек, включая ульяновского депутата собрания представителей Радищевского района, сообщает «Волга Ньюс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах

Участники группировки приходились друг другу либо родственниками, либо давними знакомыми. В сентябре 2015 года банда подключилась к магистральному нефтепродуктопроводу филиала АО «Транснефтепродукт-Самара». Гидравлический шланг высокого давления, протяженностью 2,5 километра, заканчивался на территории промышленной базы в Кузнецком районе. Злоумышленники патрулировали местность в районе трубопровода, используя приборы ночного видения, чтобы своевременно скрыться от безопасников.

Промышлять участниками банды оставалось недолго. Девять членов преступной группировки были задержаны спустя два месяца. В августе прошлого года они были признаны виновными в краже топлива в составе ОПГ и приговорены к лишению свободы от 1,5 до 4,5 лет. Остальные нефтеврезчики были задержаны в конце минувшего года. Согласно постановлению Кузнецкого районного суда Сологуб, Туманов, Федотов и Бирюков были приговорены к лишению свободы от 2 до 3 лет по аналогичной статье.

За недолгий срок участникам банды удалось похитить 13506 кг дизельного топлива, общей стоимостью 433,5 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в вышестоящей инстанции.