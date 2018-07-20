Двух жителей Тольятти подозревают в вымогательстве

По версии следствия, долг был вымышленный. А потому было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство с применением насилия».

Подозреваемыми стали два местных жителя. Им теперь грозит до семи лет лишения свободы.