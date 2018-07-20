Сотрудников ЦНИИмаша подозревают в госизмене

Главными подозреваемыми по делу о госизмене в «Роскосмосе» названы сотрудники головного научного института отрасли ЦНИИмаша. В здании учреждения проходят основные обыски.

«Именно ряд сотрудников предприятия и их рабочие места в первую очередь проверяются следственными и органами», — сообщил источник близкий к расследованию.

По его словам, директор информационно-аналитического центра корпорации Дмитрий Пайсон на данный момент проходит по делу как человек, который «мог знать о ситуации».

Обыски в кабинете директора проходят на основании того, что он дружил с подозреваемыми в «сливе» секретов за рубеж, передаёт РИА Новости