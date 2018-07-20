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Сотрудников ЦНИИмаша подозревают в госизмене
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Сотрудников ЦНИИмаша подозревают в госизмене 

News.ru 1 час назад
Главными подозреваемыми по делу о госизмене в «Роскосмосе» названы сотрудники головного научного института отрасли ЦНИИмаша. В здании учреждения проходят основные обыски.
«Именно ряд сотрудников предприятия и их рабочие места в первую очередь проверяются следственными и органами», — сообщил источник близкий к расследованию.
По его словам, директор информационно-аналитического центра корпорации Дмитрий Пайсон на данный момент проходит по делу как человек, который «мог знать о ситуации».
Обыски в кабинете директора проходят на основании того, что он дружил с подозреваемыми в «сливе» секретов за рубеж, передаёт РИА Новости.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил оказывать следственной группе максимальное содействие.
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