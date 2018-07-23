В Приамурье умер вооруженный мужчина, в которого стреляли полицейские

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июл — РИА Новости . Мужчина, который ранее, предположительно, угрожал прохожим мачете, из-за чего полиция применила против него оружие, скончался в Приамурье, сообщили РИА Новости в больнице города Тында

Как сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе УМВД по Амурской области, табельное оружие в Тынде полицейские применили в отношении мужчины, который, предположительно, угрожал прохожим ножами мачете. По информации полиции, злоумышленник проигнорировал неоднократные требования прекратить, не реагировал на предупреждение о возможном применении табельного оружия.

"Скончался в субботу", — сообщили в лечебном учреждении.

Интернет-портал АСН24 разместил видео с комментариями очевидцев, на кадрах засняты несколько полицейских с оружием и мужчина с седыми волосам. Мужчина сидел на лавочке возле клумбы, положив два ножа себе на плечи. Очевидцы рассказали АСН24, что мужчина не рассчитался в магазине за воду, затем начал махать мачете, когда за ним побежали продавцы.

СУСК РФ по Амурской области РИА Новости рассказали, что по факту получения ранений жителем Тынды при его задержании полицией проводится проверка.

"Проверка может занять до одного месяца, по ее результатам будет принято процессуальное решение", — рассказал агентству старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Алексей Лубинский.