Искали по всей стране: жителей Самарской области осудили за незаконную нефтеврезку

Нефтеврезчиков раскрыли сотрудники ФСБ

Пензенской области подошли к концу слушания по уголовном делу в отношении банды из 13 человек. Их признали виновными в краже нефтепродуктов.

— В группировку вошли жители Самарской, Ульяновской и Пензенской областей. В сентябре 2015 года они незаконно подключились к магистральному нефтепроводу, который принадлежит одной из самарских нефтеперерабатывающих компаний, — рассказали представители ФСБ. — Злоумышленники отвели гидравлический шланг на 2,5 км от врезки на промышленную базу в Пензенской области.

Бандиты незаконно подключились к трубе

По предварительной оценке сотрудников силового ведомства, таким образом бандиты получали 15 тонн дизельного топлива ежедневно. Похищенную «горючку» они продавали в свои сельскохозяйственные организации.

В конце ноября 2015 года сотрудники регионального ФСБ вместе с коллегами из Пензенской области задержали с поличным трех членов банды. Через несколько дней правоохранители поймали еще 6 нефтеврезчиков в Самарской и Ульяновской областях. Служители Фемиды приговорили их к лишения свободы на срок от полутора до 4 с половиной лет в колониях общего и строгого режима.