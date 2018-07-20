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Искали по всей стране: жителей Самарской области осудили за незаконную нефтеврезку
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Искали по всей стране: жителей Самарской области осудили за незаконную нефтеврезку 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Нефтеврезчиков раскрыли сотрудники ФСБ
В Пензенской области подошли к концу слушания по уголовном делу в отношении банды из 13 человек. Их признали виновными в краже нефтепродуктов.
— В группировку вошли жители Самарской, Ульяновской и Пензенской областей. В сентябре 2015 года они незаконно подключились к магистральному нефтепроводу, который принадлежит одной из самарских нефтеперерабатывающих компаний, — рассказали представители ФСБ. — Злоумышленники отвели гидравлический шланг на 2,5 км от врезки на промышленную базу в Пензенской области.
Бандиты незаконно подключились к трубе
По предварительной оценке сотрудников силового ведомства, таким образом бандиты получали 15 тонн дизельного топлива ежедневно. Похищенную «горючку» они продавали в свои сельскохозяйственные организации.
В конце ноября 2015 года сотрудники регионального ФСБ вместе с коллегами из Пензенской области задержали с поличным трех членов банды. Через несколько дней правоохранители поймали еще 6 нефтеврезчиков в Самарской и Ульяновской областях. Служители Фемиды приговорили их к лишения свободы на срок от полутора до 4 с половиной лет в колониях общего и строгого режима.
Еще трое мужчин больше года скрывались от следствия. Но в конце 2017 года областные силовики смогли их задержать. Суд приговорил их к лишению свободы от 2 до 3 лет в колонии общего режима.
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