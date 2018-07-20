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За попытку побега из оренбургской колонии заключенному увеличили срок
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За попытку побега из оренбургской колонии заключенному увеличили срок 

ProOren 2 часа назад
Фото: ProOren
Накануне Промышленный суд Оренбурга вынес обвинительный приговор заключенному, который пытался бежать из тюрьмы.
В инстанции поясняют, что мужчина отбывал наказание в колонии-поселении. Несмотря на запрет, он своевольно покинул территорию исправительного учреждения и пустился в бега.
В ходе судебного заседания заключенный полностью признал свою вину. За совершенное правонарушение суд приговорил его к одному году и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, провинившегося ограничили в свободе на полгода.
Приговор уже вступил в законную силу.
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