За попытку побега из оренбургской колонии заключенному увеличили срок 

Накануне Промышленный суд Оренбурга вынес обвинительный приговор заключенному, который пытался бежать из тюрьмы.
В инстанции поясняют, что мужчина отбывал наказание в колонии-поселении. Несмотря на запрет, он своевольно покинул территорию исправительного учреждения и пустился в бега.
В ходе судебного заседания заключенный полностью признал свою вину. За совершенное правонарушение суд приговорил его к одному году и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, провинившегося ограничили в свободе на полгода.
Приговор уже вступил в законную силу.