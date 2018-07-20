По факту невозврата из-за рубежа валюты на общую сумму 800 млн руб. в отношении ряда предприятий Амурской области возбуждено 15… 

Прокуратурой была проведена проверка соблюдения валютного законодательства участниками внешнеэкономической деятельности в регионе деятельности Благовещенской таможни в Амурской области, а также эффективности работы таможенных органов по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений, связанных с невозвратом из-за рубежа валюты. По результатам мероприятий было установлено, что в 2017-2018 годах ряд участников ВЭД свои обязанности не исполнили. Прокуратурой было выявлено 15 фактов невозврата денежных средств на общую сумму свыше 800 млн рублей. По фактам нарушений возбуждено 15 уголовных дел согласно ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации). Напомним, что данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.