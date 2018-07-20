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Скандально известный генерал московского СК прописался в Волгограде
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Скандально известный генерал московского СК прописался в Волгограде 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Экс-начальник московского главка СК Александр Дрыманов, арестованный по подозрению в получении взяток, прописался в двухэтажном особняке в Дзержинского районе Волгограда, сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что генерал в начале июля подал заявление на сдачу квалификационных экзаменов на получение статуса адвоката в Адвокатскую палату Волгоградской области. Сообщалось, что для этого необходимо иметь регистрацию по месту сдачи экзамена
По данным РИА Новости, следственное управление ФСБ подозревает Дрыманова в получении 200 тысяч долларов, которые являются частью взятки в миллион долларов, переданной офицерам СК криминалитетом от «вора в законе» Шакро Молодого через посредника, предпринимателя Дмитрия Смычковского.
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