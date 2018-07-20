Ещё
Неизвестный пригрозил убить мужчину на судне в Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Неизвестный пригрозил убить мужчину на судне в Петербурге 

360tv.ru 2 часа назад
В Санкт‐Петербурге произошел вооруженный конфликт на судне, пришвартованном рядом с набережной канала Грибоедова. С заявлением о случившемся в полицию обратился администратор судоходства, сообщило ИА Nation News.
В происшествии, по имеющимся данным, оказался замешан капитан корабля. По словам источника, прибывшие на место полицейские задержали мужчину. В его руках был предмет, похожий на пистолет.
Как удалось выяснить, злоумышленник взвел курок, направил оружие на оппонента и угрожал его убить.
От действий вооруженного дебошира пострадал 45-летний руководитель службы безопасности. Ранее он в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Напал на него 31-летний мужчина. Он уже был судим.
С места изъяли черный металлический пистолет. Угрожавшему убийством злоумышленнику грозит уголовная ответственность.
В пригороде Владивостока полицейскими задержан мужчина, который устроил стрельбу в подъезде жилого дома. Местный житель принялся палить из охотничьих ружей в потолок и громко кричал.
360tv.ru: последние новости
«Не обрекайте меня на смерть»: Браудер рассказал о своем страхе перед экстрадицией в Россию Возможный фигурант дела о госизмене в Роскосмосе находится в Москве Дачница пустила части тела мужа на удобрение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии334
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец20
На Украине раскопали могилу ведьмы38
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России316
Тест: Азовское море или Черное?9
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение