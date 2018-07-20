Неизвестный пригрозил убить мужчину на судне в Петербурге

В Санкт‐Петербурге произошел вооруженный конфликт на судне, пришвартованном рядом с набережной канала Грибоедова. С заявлением о случившемся в полицию обратился администратор судоходства, сообщило ИА Nation News.

В происшествии, по имеющимся данным, оказался замешан капитан корабля. По словам источника, прибывшие на место полицейские задержали мужчину. В его руках был предмет, похожий на пистолет.

Как удалось выяснить, злоумышленник взвел курок, направил оружие на оппонента и угрожал его убить.

От действий вооруженного дебошира пострадал 45-летний руководитель службы безопасности. Ранее он в поле зрения правоохранительных органов не попадал. Напал на него 31-летний мужчина. Он уже был судим.

С места изъяли черный металлический пистолет. Угрожавшему убийством злоумышленнику грозит уголовная ответственность.