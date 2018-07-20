В Тульской области полицией задержаны подозреваемые в кражах из большегрузных автомобилей

В Воловском районе сотрудники полиции задержали подозреваемых в причастности к кражам из грузовых автомобилей. По предварительным данным, злоумышленники выбирали в качестве объектов преступного посягательства грузовики, водители которых останавливались на ночёвку около различных кафе. Отсутствие охраны на парковках позволяло похитителям беспрепятственно повреждать запирающие устройства прицепов и совершать хищения перевозимого имущества.

В ночное время полицейские выставляли засады в местах вероятного совершения краж, несколько ночей провели в ожидании очередного противоправного деяния злоумышленников. Подозреваемые были задержаны при попытке кражи груза из прицепа машины «Даф» у кафе в Воловском районе. Четверо мужчин забрали из грузовика товары на сумму 240 тысяч рублей, когда их действия пресекли полицейские. Жители Липецкой области , один из которых ранее судим, признались в содеянном. Сотрудники полиции обнаружили у них телефоны и радиостанции, посредством которых они, предположительно, координировали свои противоправные действия для успешной их реализации.

В отделении полиции «Воловское» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ. В ходе расследования выясняются все детали и обстоятельства незаконной деятельности подозреваемых.