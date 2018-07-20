В Кировской области обнаружили склад аммиачной селитры вблизи реки Вятки

Прокуратура Лебяжского района Кировской области провела проверку соблюдения природоохранного законодательства, в ходе которой установлен факт несанкционированного складирования удобрений (аммиачная селитра) массой не менее 25 тонн на территории водоохранной зоны вблизи реки Вятка.

Результаты лабораторных исследований проб, отобранных на месте несанкционированного складирования удобрений, подтвердили превышение предельно-допустимых показателей содержания загрязняющих веществ в почве по нескольким химическим элементам.

По данному факту прокурором Лебяжского района материалы проверки направлены в органы предварительного расследования для дачи уголовно-правовой оценки.

«По материалам прокурорской проверки дознавателем УМВД России по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 Уголовного Кодекса Российской Федерации (порча земли)», — сообщили в прокуратуре Кировской области.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры Лебяжского района.

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