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Неизвестные в масках устроили вооруженный налёт на ювелирный ломбард во Всеволожске
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Неизвестные в масках устроили вооруженный налёт на ювелирный ломбард во Всеволожске 

Ivyborg.ru 2 часа назад
По словам продавцов, всего пять минут потребовалось вооруженным ворам, чтобы забрать драгоценности и расколотить витрины ломбарда.
Как сообщили в правоохранительных органах, около 11 утра 19 июля в ювелирный ломбард, расположенный в торговом центра «Белые Ночи» на улице Заводской во Всеволожске ворвались двое мужчин в медицинских масках. У одного из них был автомат. Без сопротивления со стороны продавцов они разбили витрины молотком и унесли пять планшетов с украшениями. Частная охранная фирма, прибывшая на место, застать грабителей не успела.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).
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