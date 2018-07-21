Общественники заявили о задержании сотрудника ярославской колонии после сообщений о пытках

Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина сообщила о задержании сотрудника ярославской исправительной колонии после сообщений о пытках.

По её словам, речь пока идёт только о сотруднике отдела безопасности Максиме Яблокове.

Отмечается, что аналогичное сообщение содержится и на странице фонда в Facebook.

Радиостанция уточняет, что в настоящий момент СК официально не сообщало о задержании сотрудников колонии.

Ранее на сайте «Новой газеты» был опубликован материал с 10-минутным видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По информации издания, заключённым является Евгений Макаров

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий после появления информации о пытках в колонии.

Подробнее — в материале RT.