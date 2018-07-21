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Общественники заявили о задержании сотрудника ярославской колонии после сообщений о пытках
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Общественники заявили о задержании сотрудника ярославской колонии после сообщений о пытках 

RT на русском 29 минут назад
Фото: 76.ru
Директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина сообщила о задержании сотрудника ярославской исправительной колонии после сообщений о пытках.
Об этом она рассказала радиостанции «Эхо Москвы».
По её словам, речь пока идёт только о сотруднике отдела безопасности Максиме Яблокове.
Отмечается, что аналогичное сообщение содержится и на странице фонда в Facebook.
Радиостанция уточняет, что в настоящий момент СК официально не сообщало о задержании сотрудников колонии.
Ранее на сайте «Новой газеты» был опубликован материал с 10-минутным видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. По информации издания, заключённым является Евгений Макаров.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий после появления информации о пытках в колонии.
Подробнее — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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