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«Новая газета» опубликовала видео пыток заключенного в колонии Ярославля
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«Новая газета» опубликовала видео пыток заключенного в колонии Ярославля 

Ридус 1 час назад
Запись сделана на портативный видеорегистратор одного из сотрудников ФСИН.
Видео длится 10 минут. На кадрах видно, как несколько работников колонии, меняясь, бьют мужчину резиновыми дубинками по ногам. Несколько раз на заключенного выливают ведро воды, он кричит. После этого его поднимают и бьют по лицу.
Также издание приводит список сотрудников, которые могли участвовать в избиении.
По данным газеты, пострадавший — заключенный Евгений Макаров. В апреле 2017 года он и еще двое пожаловались на сотрудников ИК, которые избили их во время обыска. Все трое написали заявление в правоохранительные органы, а их адвокаты обратились в Европейский суд по правам человека.
Представители ФСИН заявили, что избиение было правомерным, так как заключенные оказывали им сопротивление.
В управлении ФСИН по Ярославской области заявили, что проведут служебную проверку в связи с появлением видеоролика в СМИ.
«По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности», — добавили в ведомстве.
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