Реальные сроки за хищение дизельного топлива получили 12 нефтеврезчиков и депутат

Всего, по данным силовиков, в ОПГ входили 13 человек. Все они либо родственники, либо давние знакомые друг друга: трое Гафуровых, два гражданина по фамилии Шерстнюк, плюс граждане Федотов, Сологуб, Туманов, Абсалямов, Демидов, Абузяров, Каримов и Бирюков. Последний, по данным источника в правоохранительных органах — бывший прокурор, а на момент вынесения приговора — депутат собрания представителей Радищевского района Ульяновской области

Начала «работу» группа в сентябре 2015 года, когда им удалось незаконно подключиться к магистральному нефтепродуктопроводу Уфа-Западное направление филиала АО «Транснефтепродукт-Самара». Нефтеврезчики соорудили отвод из гидравлического шланга высокого давления общей протяженностью 2,5 километра. Заканчивался он на территории промышленной базы в Кузнецком районе Пензенской области . Организаторы ОПГ «скинулись» и на полученные 500 тыс. руб. закупили необходимый инвентарь, в том числе инструменты, оборудование, автомобили, пластиковые емкости и шланги.

В целях конспирации все члены группировки получили клички и специальные мобильники, зарегистрированные на посторонних лиц. Все переговоры велись только с этих телефонов исключительно с использованием кличек, зашифрованных слов и кодовых фраз. В момент хищения вокруг трубопровода было организовано патрулирование с использованием приборов ночного видения, чтобы вовремя скрыться от службы безопасности или правоохранительных органов

По данным следствия, нефтеврезчики успели похитить 13506 кг дизельного топлива стоимостью 433,5 тыс. рублей.

25 ноября 2015 года сотрудники УФСБ России по Самарской области и их коллеги из Пензенской области с поличным задержали трех участников преступной группы. В последующие три дня в Самарской и Ульяновской областях были задержаны еще шесть человек.

Уголовное дело возбудили по факту кражи. К моменту передачи дела в суд членам ОПГ вменялась кража топлива в составе организованной группы.

Первая «партия» обвиняемых под суд пошла в 2017 году, и 24 августа прошлого года девять членов ОПГ были признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от полутора до четырех с половиной лет.

Оставшиеся подозреваемые скрылись от следствия, но были задержаны в конце года сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

В июле 2018 года приговором Кузнецкого районного суда Пензенской области граждане Сологуб, Туманов, Федотов и Бирюков признаны виновными в краже топлива в составе ОПГ и приговорены к лишению свободы на сроки от двух до трех лет. Этот приговор может быть обжалован в суде вышестоящей инстанции.