Ещё
В Генпрокуратуре Украины рассказали о более 20 экспертизах по делу об убийстве Шеремета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Генпрокуратуре Украины рассказали о более 20 экспертизах по делу об убийстве Шеремета 

RT на русском 2 часа назад
В Генпрокуратуре Украины рассказали о проведении более 20 различных экспертиз в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета.
Об этом написал на своей странице Facebook спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
«На сегодняшний день уже проведено более 20 различных экспертиз, некоторые ещё продолжаются. По словам следователей, опрошены десятки людей, проведён мониторинг мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалов», — написал Лысенко.
В начале июня Луценко заявил об отсутствии прогресса в расследовании по делу Шеремета.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.
RT на русском: последние новости
В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили факт обысков в главном научном институте Суд признал генерала внутренних войск Варчука виновным в коррупции В МВД Казахстана заявили о задержании подозреваемого в убийстве фигуриста Тена
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликована запись пытки в российской колонии334
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец20
На Украине раскопали могилу ведьмы38
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России316
Тест: Азовское море или Черное?9
Видео
02:50
Данные о гиперзвуковом оружии утекли из России
Армия Оружие
00:12
Латвия пожаловалась на последствия «вражды» с РФ
Экономика
00:33
Меркель порадовалась за Путина и Трампа
Европа В мире
00:33
Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина
В мире Ближний Восток
03:21
Садовник напал на дом Лысейко и попался
Происшествия
01:04
Олененок чуть не разнес техцентр в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:02
Пока вы спали: У россиян предложили занять денег
Общество
00:59
Бузова выложила откровенные фото и обставила сестру
Шоу-бизнес
03:21
Названы подозреваемые в госизмене в «Роскосмосе»
Происшествия
00:25
В России выпал снег
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение