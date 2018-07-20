В Генпрокуратуре Украины рассказали о более 20 экспертизах по делу об убийстве Шеремета

В Генпрокуратуре Украины рассказали о проведении более 20 различных экспертиз в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета

Об этом написал на своей странице Facebook спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко

«На сегодняшний день уже проведено более 20 различных экспертиз, некоторые ещё продолжаются. По словам следователей, опрошены десятки людей, проведён мониторинг мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалов», — написал Лысенко.

В начале июня Луценко заявил об отсутствии прогресса в расследовании по делу Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.