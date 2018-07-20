За Волгоградом полицейские сожгли 300 килограммов марихуаны из Голландии

На полигоне в Среднеахтубинском районе Волгоградской области сотрудники полиции сожгли 300 килограммов наркосодержащих растений, проходивших в качестве вещественных доказательств по уголовному делу.

В присутствии членов специально созданной комиссии наркотические средства были сожжены

— Крупную партию конопли и марихуаны изъяли в августе 2016 года на кукурузном поле хутора Щучьего. Среди початков злаковой культуры хозяева участка выращивали кусты конопли, семена которой заказывали через интернет в Нидерландах , — сообщили в отделе информации и общественных связей Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Среди початков кукурузы растили семена конопли из Голландии

— На поле работали два поливальных насоса, имелось капельное орошение, а также были замечены следы удобрений. Неподалёку стоял склад по изготовлению и хранению марихуаны. Ангар был оборудован специальными вентиляторами и обогревателями. Там были изъяты кусты высушенной конопли и расфасованная по пакетикам марихуана.

Сушили коноплю в оборудованном ангаре

Полицейские и сотрудники ФСБ установили личности и задержали троих подозреваемых, занимавшихся выращиванием запрещённых растений. Фермеры приехали в Волгоградскую область и арендовали понравившийся участок. Собранный «урожай» они планировали продать за пять миллионов рублей.

Крупную партию наркотиков пришлось утрамбовывать, чтобы увезти их одной ходкой

Краснослободский районный суд Волгоградской области приговорил всех троих подсудимых к 11 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима , — сообщили в полиции.

Каждый из преступников получил почти по 12 лет тюрьмы

Плантация конопли спряталась за кукурузой